Rossi 385 gün sonra kazandı

Motor sporlarının yaşayan efsanesi Valentino Rossi uzun süredir devam eden suskunluğunu favori pisti Aspen'de bozarak 2017'de ilk kez yarış kazandı.
BU SEZON İLK ZAFER
Sezonun 8. yarışına ev sahipliği yapan Aspen Pisti'nde takım arkadaşı Johann Zarco'nun pole pozisyonunda başladığı yarışı heyecan dolu bir finişle kazanan Yamaha pilotu Valentino Rossi, bu sezonki ilk zaferinin ardından genel klasmanda puanını 108 yaptı ve üçüncü sıraya yükseldi.
Doktor lakaplı İtalyan pilot, 2016 sezonundaki Katalunya Grand Prix'sinden sonra ilk kez podyumun zirvesinde yer alırken, en sevdiği pist Aspen'de kariyerinin 10. zaferini kazanarak büyük sevinç yaşadı. 26 turluk yarışta ikinci sırayı bir başka İtalyan Danilo Petrucci alırken, podyumun üçüncü basamağında Honda'dan Marc Marquez