Rumen basınına göre Lucescu G.Saray'a geliyor

Rumen Digisport, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı...

Galatasaray gelecek sezon Igor Tudor'la yola devam edecek... Fakat Başkan Dursun Özbek'in de itiraf ettiği gibi kulübün başına 'futbol aklı' olacak bir isim gelecek.

TUDOR'LA BERABER ÇALIŞACAK

Mircea Lucescu'nun Zenit'ten kovulması ise Rumen futbol adamını iyice Galatasaray'a yaklaştırdı. Rumen Digisport kanalı, tecrübeli teknik adamın gelecek yıl Tudor'la beraber çalışacağını sayfalarına taşıdı.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Rumen teknik adamın ilk etapta Galatasaray'ın yeni dönemde yapması gereken transferlerle ilgili görüşlerini yöneticilerle paylaştığı öğrenildi. Lucescu ile yapılan anlaşma ile ilgili detay verilmezken gözler şimdi yönetime çevrildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Zenit, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 71 yaşındaki Luce'nin görevine son vermişti. Avrupa Ligi'ne son 32, Rusya Kupası'na son 16 turunda veda eden Lucescu'lu Zenit, ligi de 3. bitirmişti.