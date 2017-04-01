Rurh Derbisi'nde puanlar paylaşıldı

Rurh Derbisi olarak adlandırılan Dortmund-Schalke 04 maçında iki takım da 1 puana razı oldu.

SCHALKE'DEN DORTMUND'A ÇELME

Almanya'da sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Borussia Dortmund, Schalke ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ruhr Derbisi'nin ilk yarısı golsüz sona erdi. 53'te ağları havalandıran Pierre Aubameyang, konuk Dortmund'u 1-0 öne geçirdi. 77'de Thilo Kehrer'in golü maçın skorunu ilan etti ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, puanını 47 yapmasına karşın 4. sıraya geriledi ve Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma yolunda önemli 2 puan bıraktı.