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Rurh Derbisi'nde puanlar paylaşıldı

Almanya'da haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Schalke 04 ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.

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Rurh Derbisi olarak adlandırılan Dortmund-Schalke 04 maçında iki takım da 1 puana razı oldu.

SCHALKE'DEN DORTMUND'A ÇELME

Almanya'da sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Borussia Dortmund, Schalke ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ruhr Derbisi'nin ilk yarısı golsüz sona erdi. 53'te ağları havalandıran Pierre Aubameyang, konuk Dortmund'u 1-0 öne geçirdi. 77'de Thilo Kehrer'in golü maçın skorunu ilan etti ve karşılaşma 1-1 sona erdi. 

Bu sonuçla Borussia Dortmund, puanını 47 yapmasına karşın 4. sıraya geriledi ve Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma yolunda önemli 2 puan bıraktı.

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