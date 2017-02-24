Rus atletlere yarış vizesi çıktı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), gereken kriterleri karşıladıkları gerekçesiyle 3 Rus atlete "tarafsız sporcu" olarak yarışlara katılma izni verdi.

SIRBİSTAN'DA YARIŞABİLECEKELER

IAAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, tarafsız sporcu olarak yarışmayı talep eden Rus sporculardan başvurusu incelenen sırıkla atlamacı Anzhelika Sidorova, sprinter Kristina Sivkova ve çekiç atıcı Aleksei Sokirskii'nin gereken kriterleri karşıladığı ve yeniden müsabakalara katılabileceği belirtildi.

Rusya Atletizm Federasyonu'nun (ARAF) uluslararası organizasyonlardan men cezasının devam etmesi nedeniyle 3 atlet, tarafsız sporcu kategorisinde yarışlara katılabilecek.

Söz konusu sporcular, organizasyon yetkililerinin de izin vermesi halinde gelecek ay Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Salon Şampiyonası'nda yarışabilecek.