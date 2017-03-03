Rus boksöre doping cezası

Dünya Boks Konseyi (WBC) tarafından yapılan açıklamada, son dönemlerde girdiği doping testleri pozitif çıkan ağır sıklet sporcusu Povetkin'in tüm müsabakalardan süresiz men edildiği ve 250 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Son olarak Haitili boksör Bermane Stiverne ile geçen aralık ayında maça çıkması planlanan Povetkin'in, karşılaşma öncesi yapılan doping testi pozitif çıkmış ve müsabaka iptal edilmişti.

Meldonyum kullandığı gerekçesiyle Povetkin'in, geçen yıl mart ayında ABD'li boksör Deontay Wilder ile yapması gereken WBC unvan maçı da gerçekleşememişti.