Rus futbolu doping soruşturmasında

2014 Dünya Kupası'nda mücadele eden Rusya'nın kadrosundaki futbolcuların FIFA tarafından doping soruşturması altında oldukları ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Rusya adına mücadele eden 23 futbolcu da Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından belirlenen şüpheliler listesinde.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA

Devlet destekli sistematik doping yapıldığının belirlenmesinin ardından başta atletizm olmak üzere birçok sporda cezalar alan Rusya'da 1000'den fazla sporcu, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın takibine takılmıştı.

Söz konusu sporculardan 34 tanesinin futbolcu olduğu ve 23'ünün de 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer aldığını yaptığı özel haberle ortaya çıkaran Daily Mail'a konuşan bir FIFA yetkilisi, ''Rus futbolcular hakkındaki doping suçlamalarını soruşturma aşamasındayız'' diyerek iddiaları doğruladı.

Şu anda 2017 Konfederasyonlar Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın kadrosunda 2014 Dünya Kupası'nda oynayan 5 futbolcu yer alıyor. Igor Akinfeev, Denis Glushakov, Maksim Kanunnikov, Aleksandr Samedov ve Yuri Zhirkov, FIFA soruşturmasında doping testleri yeniden incelenen isimler arasında.

Daily Mail'ın haberinde yer alan iddiaya göre; bazı Rus oyuncuların idrar örnekleri doping testine girdikleri sırada temiz örneklerle değiştirildi ve Rusya Spor Bakanlığı yetkilileri, sporculardan alınan örneklerin incelenmesi sırasında Anti Doping Ajansı'na baskı uyguladı.

"CİDDİYETLE DURMALIYIZ"

Soruşturma hakkında gazeteye konuşan Dünya Anti-Doping Ajansı eski başkanı Dick Pound, ''Dünya Kupası öncesinde FIFA'nın üzerinde hassas ve büyük bir sorumluluk bulunuyor. Futbolda uzun yıllardır doping sorunu kurumsal olarak yok sayılıyor. Bunu birçok FIFA sunumunda gözlemledim ve hiçbir problem yokmuşçasına fantezi dünyasında yaşadıklarını söyleyebiliim. Bu dosyayı üzerinde kesinlikle ciddiyetle durmalılar'' diyerek görüşlerini dile getirdi.