Karma Dövüş Sanatları (MMA) Federasyonu tarafından 22-26 Mart'ta Antalya'da düzenlenen ve 30 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katıldığı organizasyonun finalinde Rus rakibini yenen 18 yaşındaki Kadir, dünya şampiyonu oldu.

Rus rakibini nakavt eden Kadir dünya şampiyonu oldu

GECEKONDUDA YAŞIYOR

Genç yaşta elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Kadir, Yalova'da bir gecekonduda 2'si kız 4 kardeşi, annesi ve babasıyla yaşamını sürdürüyor.

SOKAKLARDA KARTON TOPLUYOR

Karton toplayacılığı yaparak geçimini sağlayan ailesine küçük yaşlardan beri yardımcı olan Dalkıran, yaklaşık 4 yıldır hem sabahtan akşama kadar karton topluyor hem de çok yorulmasına rağmen akşamları müsabakalara hazırlanıyor.