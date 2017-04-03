Russell Westbrook adım adım rekora

NBA'e 12 maçla devam edildi. Westbrook, Chesapeake Energy Arena'da oynanan maçta Hornets karşısındaki 40 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla art arda 6'ncı olmak üzere bu sezon 40'ıncı "triple-double"ına ulaştı.

6 MAÇTA 2 TRİPLE DOUBLE GEREKİYOR

Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'de kaydettiği bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekoruna yaklaşmış oldu. Robertson'ın 55 yıllık rekorunun kırılması için Thunder'ın normal sezonda kalan 6 maçında Westbrook'un en az 2 "triple-double" daha yapması gerekiyor.

Thunder karşısında Doğu Konferansı 10'uncusu Hornets'a galibiyeti getiren isim ise 29 sayıyla oynayan Kemba Walker oldu.