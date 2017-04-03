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Russell Westbrook adım adım rekora

NBA'de Oklahoma'nın yıldızı Russell Westbrook, Hornets'a 113-101 yenildikleri maçta sezonun 40'ıncı "triple-double"ını yaptı.

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NBA'e 12 maçla devam edildi. Westbrook, Chesapeake Energy Arena'da oynanan maçta Hornets karşısındaki 40 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla art arda 6'ncı olmak üzere bu sezon 40'ıncı "triple-double"ına ulaştı.

6 MAÇTA 2 TRİPLE DOUBLE GEREKİYOR

Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'de kaydettiği bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekoruna yaklaşmış oldu. Robertson'ın 55 yıllık rekorunun kırılması için Thunder'ın normal sezonda kalan 6 maçında Westbrook'un en az 2 "triple-double" daha yapması gerekiyor.

Thunder karşısında Doğu Konferansı 10'uncusu Hornets'a galibiyeti getiren isim ise 29 sayıyla oynayan Kemba Walker oldu.

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