Russell Westbrook şov yaptı Thunders kazandı

NBA'de geçen sezonu triple-double rekoru kırarak tamamlayan ve lig tarihinde bir sezonu en yüksek ortalamayla noktalayan 2. oyuncu olan Westbrook, takımının Newyork Knicks'i farklı geçtiği maçta başrol oynadı.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Oklahoma City Thunders, Westboork'un Knicks'i 105-84 yendiği maçı 21 sayı, 16 asist ve 10 ribaunt'la tamamladı. Westbrook maçta kısa süre suskunlaşıp geçen sezonki muhteşem performansının uzağında mı kalacak sorularına muhatap olsa da daha sonra ortaya koyduğu performansla endişeleri giderdi.

Westbrook'a Carmelo Anthony ve Paul George da eşlik ederken, bu 3'lü Thunders'ın 71 sayısına imza attı. Paul George maçı 28, Carmelo Anthony ise 22 sayıyla tamamladı. Maçtan farklı yenilgiyle ayrılan Knicks'i Kristaps Porzingis taşımaya çalışırken, 31 sayı ve 12 ribaunt'luk performansı yetmmedi. Knick'te Temmuz ayında 4 yıllığına 71 milyon Dolar'lık kontrata imza atan Tim Hardaway Jr ise maçı 10'da 3 isabetle 8 sayıyla tamamlayabildi.