Russell Westbrook'tan 45 sayılık performans

NBA'de geçtiğimiz gece 4 maçla edilirken Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook'un 45 sayı, 8 ribaundluk performansı geceye damgasını vurdu.

OKLAHOMA CITY THUNDER 109 - 98 DALLAS MAVERICKS

Russell Westbrook'un 45 sayı, 8 ribaund ile oynadığı mücadeleyi Oklahoma City Thunder, Dallas Maverics'i 109-98 mağlup etmeyi başardı. Victor Oladipo 17 sayıyla oynadı. Steven Adams 15 sayı attı ve 7 ribaund aldı. Domantas Sabonis 10 sayı, 5 ribaund üretti.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 109-103 INDIANA PACERS

Gecenin ilk maçında Indiana Pacers deplasmanda Minesota Timberwolves'u 109-103 mağlup etti. Pacers'ta Paul George 32 sayı, 4 ribaund ve 5 asist üretti. Myles Turner 23 sayı, 6 ribaund ile katkı verdi. Jeff Teague 20 sayı, 8 ribaund ve 13 asistle oynadı.

Minesota Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 33 sayı, 10 ribaundlık performans sergiledi. Zach LaVine 23 sayı attı. Anrew Wiggins 21 sayı, 5 ribaund üretti.

Dallas Mavericks'te Harrison Barnes 31 sayıyla oynadı. Justin Anderson 17 sayı, 5 ribaundlık performans sergiledi. Dorian Finney-Smith ve Seth Curry 11'er sayı kaydetti.

DENVER NUGGETS 127-120 PHOENIX SUNS

Gecenin bir diğer maçında Denver Nuggets, Phoenix Suns'ı 127-120 mağlup etti. Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 14 ribaund ve 8 asistlik performans sergiledi. Danilo Gallinari 25 sayı attı ve 7 ribaund aldı. Will Barton 16 sayıyla oynadı. Jameer Nelson 13 sayı attı ve 9 asist yaptı.

Suns'ta Eric Bledsoe 28 sayıyla oynadı. Bledsoe 4 ribaund aldı ve 5 asist yaptı. Devin Booker 24 sayı attı ve 6 asist yaptı. TJ Warren 21 sayı, Brandon Knight 17 sayıyla oynadı.

UTAH JAZZ 92-88 LOS ANGELES LAKERS

Utah Jazz ekibi, evinde ağırladığı Los Angeles Lakers ekibini 92 - 88 mağlup etti.

All-Star oyuncu Gordon Hayward 24 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, kendisine en büyük yardımı 9 sayı 13 ribaund ve 6 blok ile oynayan Rudy Gobert oldu.

Lakers tarafında ise Lou Williams benchten gelerek attığı 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ivica Zubac ve Jordan Clarkson da 16'şar sayıyla takım skoruna katkıda bulundular.

