Russell Westbrook'tan triple-double

All-Star oyuncu sezonun 26. triple-double'ına Cleveland karşısında imza attı.

WESTBROOK ŞOV

Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 29 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle bu sezon 26. kez triple-double yaparken, takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Victor Oladipo 23 sayı ve 7 ribaunt, Steven Adams ise 20 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi olan diğer oyuncular oldu.

Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ta ise Kyrie Irving 28 sayı, LeBron James 18 sayı, 5 ribaunt ve 7 asist, Kevin Love ise 15 sayı ve 12 ribaunt ile mücadele etti.