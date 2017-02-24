Rüştü: Bana yapılan haksızlık Volkan'a da yapılıyor

Rüştü Reçber, bu sezon ağır eleştirilere maruz kalan ve son olarak Krasnodar maçında ıslıklanan Volkan Demirel hakkında bir yazı kaleme aldı.

Reçber, kendise yapıldığı gibi tecrübeli file bekçisinin de kulüpten koparmaya çalışanların olduğunu söyledi.

İşte Rüştü'nün Hürriyet gazetesindeki yazısının bir kısmı:

Dün gibi hatırlıyorum, Kartalspor maçını... Tribünlerden gelmiş; içine ve ruhuna F.Bahçelilik işlemiş biriydi Volkan Demirel. Hâlâ da öyle... Yaklaşık 15 yıldır F.Bahçe’de olma ve oymama başarısı göstermiş; bir efsane olarak anılması gereken Kadıköy kalesindeki savaşçı Volkan Demirel...

Üzülerek yazılanları, söylenenleri okudum ve dinledim. Asıl üzüldüğüm konu da bir yöneticinin de çıkıp yazılana, çizilene ve konuşulana tepki vermemesi oldu.

3 TEMMUZ'DA DİK DURAN O DEĞİL MİYDİ?

3 Temmuz’da sayın Ali Koç ve Aykut Kocaman ile beraber dik duran o değil miydi?

Fenerbahçelilere “Biz bize yeteriz” sözünü benimseten Volkan Demirel değil miydi? Şampiyonluklarınızda, başarılarınızda övdüğünüz bu kişi değil miydi?

Sevilla’da penaltıları kurtardığında yere göğe sığdıramadığınız adam bu Volkan değil miydi?

VOLKAN'I YALNIZ BIRAKTINIZ

Peki şimdi ne oldu?

Milli Takım’dan aforoz edildi, sesinizi çıkarmadınız?

Her türlü hakarete maruz kaldı, sesinizi çıkarmadınız!

“Bu bizim kaptanımız, evladımız” deyip, sahip çıkmadınız!

Fakat en ufak bir yanlışta herkes onun tepesine bindi. Savunanlar da çoğunluğun altında ezilip kaldı.

BANA YAPILANI YAPACAKLAR

Şimdi bedeni ve ruhuyla bağlanıp hizmet ettiği camiasından koparılma noktasına getiriliyor. Hatta getirilmiyor, o hale bizzat sokuluyor. Tıpkı yıllar evvel benim başıma geldiği gibi!

Hatırlanacağı gibi Pendikspor yenilgisinin ardından Aziz Yıldırım'ın Rüştü Reçber'i taraftarlara dövdürdüğü iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti.



