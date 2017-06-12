Rüştü Reçber: Fatih Terim'in hiç mi suçu yok

Rüştü Reçber, milli takımda yaşananlar ve Arda Turan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Reçber'in sözleri:

Her maç öncesi bir kriz, bir kaos... Artık bıkkınlık geldi. Evet, kesinlikle ortada yanlış bir hareket var. Ancak bu, Arda’yı topla halde yerden yere vurmayı, itibarsızlaştırmayı haklı gösterir mi?

İnsanın olduğu yerde hata da vardır. Herkes böyle söyler. Ancak bunun kişiye göre değiştiğini de çok gördük, görüyoruz...

Hocaları, Arda ve arkadaşlarını ihanet ve şerefsizlikle suçlarken susanlar, şimdi ortaya çıktı. Arda’nın davranışını ve yerini kabul edemem.

FATİH TERİM YANGINA KÖRÜKLE GİTTİ

Sevgili Bilal Meşe’ye de ‘Geçmiş olsun’ derim. Ama yangına körükle giden bir hoca ile yönetimin ve bu olayın gerçekleşmesine ortam sağlayanların hiç mi kabahati yok?

Bakın, tıpkı Volkan Demirel olayındaki gibi, ortam hazırlandı, beklenildi ve Arda da gelip bu tuzağa düştü. (Volkan’ı bu konuda 6 ay önce uyarmıştım).

SAKLANMAK İÇİN DELİK ARAYACAKLAR

Bu tuzağı kuranlar belli. Ve bir gün nasılsa her şey gün yüzüne çıkacak. Bu insanlar kimsenin yüzüne bakamayıp, saklanmak için delik arayacak.