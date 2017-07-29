Ensonhaber.com'a dön

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava
Yorum Yap

Nail Gönenli, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"TEHDİT, HAKARET, ŞANTAJ İÇERİKLİ E-POSTA"

"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, santaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal dildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM