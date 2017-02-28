Rusya'da açık açık şike yaptılar

Rusya'da oynanan bir bandy maçı ilginç görütülere sahne oldu. Karşılaşmadaki 20 gol de kendi kalesine atıldı.

ŞİKE SORUŞTURMASI

Rusya'da buz hokeyinden izler taşıyan Bandy sporunun en üst seviyesi olan Süper Lig'de akıllara durgunluk veren bir maç oynandı. Arkhangelsk ile Vodnik takımları arasında oynanan ve 11-9 sona eren karşılaşmada, iki takım da golleri kendi kalelerine attı.

Takımların play-off turunda daha güçsüz rakiple eşleşmek için böyle bir yola başvurduğu öne sürüldü. Rusya Bandy Federasyonu, söz konusu maç nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıklarken, takımlara ceza verileceği ifade edildi.