Ryan Babel'den Ozan Tufan'a sevinç göndermesi

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Monaco maçı sonrasında Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a gönderme yaptı.
OZAN TUFAN - DİRAR SEVİNCİ
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının 4. dakikasında Ozan Tufan fileleri havalandırmıştı. Golü atan Ozan Tufan, sevincini takım arkadaşı Dirar ile yaşamıştı.
Ozan Tufan ve Dirar'ın gol sevinci, sosyal medyada Cenk Tosun - Babel ikilisinin sevincine benzetilerek gündeme gelmişti.
BABEL FRANSA'DAN CEVAP VERDİ
Şampiyonlar Ligi maçı için Monaco'ya konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı. Cenk Tosun'un gollerinde sevincini paylaştığı Ryan Babel, maç sonunda sevinçlerinin fotoğrafını twitter adresinden paylaştı.
Babel'in yaptığı paylaşımdaki not ise Ozan Tufan'a gönderme olarak yorumlandı.
"KOPYALANAMAZ"