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Ryan Babel'den Ozan Tufan'a sevinç göndermesi

Babel, Cenk Tosun ile yaptıkları sevinç gösterisini hafta sonunda yapan Ozan Tufan ve Dirar'a gönderme yaptı.

Ryan Babel'den Ozan Tufan'a sevinç göndermesi
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Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Monaco maçı sonrasında Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a gönderme yaptı.

OZAN TUFAN - DİRAR SEVİNCİ

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının 4. dakikasında Ozan Tufan fileleri havalandırmıştı. Golü atan Ozan Tufan, sevincini takım arkadaşı Dirar ile yaşamıştı. 

Ozan Tufan ve Dirar'ın gol sevinci, sosyal medyada Cenk Tosun - Babel ikilisinin sevincine benzetilerek gündeme gelmişti.

BABEL FRANSA'DAN CEVAP VERDİ

Şampiyonlar Ligi maçı için Monaco'ya konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı. Cenk Tosun'un gollerinde sevincini paylaştığı Ryan Babel, maç sonunda sevinçlerinin fotoğrafını twitter adresinden paylaştı. 

Babel'in yaptığı paylaşımdaki not ise Ozan Tufan'a gönderme olarak yorumlandı.

"KOPYALANAMAZ"

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