Ryan Donk Galatasaray'a geri dönüyor

İspanya La Liga ekibi Real Betis'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Donk'un geleceği netlik kazandı.

REAL BETİS BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

Marca'nın haberine göre Yeşil-Beyazlı takım, performansından memnun kalmadığı Hollandalı futbolcunun bonservisini almayacak.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmada, Donk'un 20 resmi maçta minimum 45 dakika görev aldığı takdirde İspanyol ekibini oyuncuyu 1.538.750 Euro bonservis bedeli karşılığında satın alma yükümlülüğü bulunmaktaydı.

Ancak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca 18 resmi karşılaşmada forma giydi. Donk, bu maçların sadece 12'sinde en az 45 dakika sahada kaldı.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Son olarak 16 Nisan tarihinde Eibar'ı 2-0 yendikleri müsabakanın son 17 dakikasında Real Betis forması giyen Hollandalı futbolcu, bu hafta sonu görev verilmesi halinde Sporting Gijon deplasmanında Endülüs temsilcisiyle son maçına çıkacak.

Galatasaray'da istenmeyen adam olarak görülen Donk'un Sarı-Kırmızılılar ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli oyuncu, Cim Bom'dan 1.5 milyon Euro sabit maaş ve 15 bin Euro maç başı ücret kazanıyor.