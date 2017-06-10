Sabri futbolu bırakma kararı aldı

31 Mayıs’ta sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcu, G.Saray’dan başka bir takımda oynamama kararı aldı.

SADECE G.SARAY

Hürriyet'in haberine göre; Kariyerine başladığı ve tam 15 yıl forma giydiği Galatasaray’da futbolu bırakmak isteyen Sabri Sarıoğlu, başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Tudor’un kendisi için bir hamlede bulunmaması halinde aktif futbol yaşamını noktalayacak.

DURSUN ÖZBEK VE TUDOR İSTEMİYOR

Alt yapısından yetiştiği sarı kırmızılı kulüpte 466 resmi maça çıkan Sabri, Bülent Korkmaz gibi, kariyeri boyunca yalnız Galatasaray forması giyen futbolcu olarak tarihe geçmek istiyor.

3 yıl önce de kadro dışı bırakılan ve hiçbir teklifi değerlendirmeyen Sabri, uzun süre A2 takımı ile idman yapmıştı.

Sabri şimdi de tekliflere kapı kapatıp bir kez daha Florya’dan gelecek haberi beklemeye başladı. Başkan Dursun Özbek Sabri ile kontrat yenilemeye soğuk bakarken, bu düşüncelerinde değişiklik olmazsa ‘Reis’ lakaplı futbolcu hem G.Saray’a, hem futbola veda edecek.