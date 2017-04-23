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Sabri ile Volkan yine el sıkışmadı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Sabri ile Volkan seremonide yine el sıkışmadı.

Sabri ile Volkan yine el sıkışmadı
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın seremonisinde Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel arasındaki küslüğün devam ettiği görüldü.

SABRİ SARIOĞLU TOZLUKLARINI DÜZELTTİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlama vuruşundan önce düzenlenen seremonide sıra oyuncuların birbirleriyle el sıkışıp başarı dilemesine geldiğinde Sabri ile Volkan yine el sıkışmadı.

Volkan Demirel'in Sabri'nin önünde geldiği anda sarı-kırmızılı oyuncunun tozluklarınnı düzeltip Volkan'a bakmaması dikkatlerden kaçmadı. 

Böylece iki oyuncu el sıkışmadı ve aralarındaki küslüğün devam ettiğini gösterdi.

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