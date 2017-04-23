Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın seremonisinde Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel arasındaki küslüğün devam ettiği görüldü.
SABRİ SARIOĞLU TOZLUKLARINI DÜZELTTİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlama vuruşundan önce düzenlenen seremonide sıra oyuncuların birbirleriyle el sıkışıp başarı dilemesine geldiğinde Sabri ile Volkan yine el sıkışmadı.
Volkan Demirel'in Sabri'nin önünde geldiği anda sarı-kırmızılı oyuncunun tozluklarınnı düzeltip Volkan'a bakmaması dikkatlerden kaçmadı.
Böylece iki oyuncu el sıkışmadı ve aralarındaki küslüğün devam ettiğini gösterdi.