Sabri Sarıoğlu 350. maçına çıktı

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, Gençlerbirliği maçının 20. dakikasında sakatlanan Hakan Balta'nın yerine oyuna girerken, kariyeri için önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
24 GOL ATTI
Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve 2001-2002 sezonunda A takım kadrosuna dahil edilen Sabri Sarıoğlu, 16. sezonunda 6. haftada oynanan Antalyaspor maçıyla birlikte Sarı Kırmızılı ekiple 450. resmi maçına çıktı, bu karşılaşmalarda toplam 24 gol attı.
15 KUPA KAZANDI
15 yıl önce 3. yıldızın takıldığı 2001-2002 sezonunda yedek kulübesinde oturan; ilk Süper Lig maçına 4 Mayıs 2003’te Trabzonspor mücadelesiyle çıkan Sabri Sarıoğlu, geride kalan zaman diliminde 6 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.