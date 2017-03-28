Sabri Sarıoğlu: Galatasaray için canımı veririm

BeİN SPORTS'a konuşan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sabri'nin sözleri:

G.SARAY SEVGİMİ PARAYLA PULLA SORGULAYAMAZLAR

"12 yaşındaydım ve G.Saray'dan teklif almak benim için inanılmazdı. 21 senedir gururla bu formayı taşıyorum. Benim Galatasaray sevgimi hiç kimse parayla pulla sorgulayamaz. 21 yılda 15 veya 16 hocayla çalıştım. Dünya genelinde sanıyorum Zanetti 17 hocayla rekor kırmış."

İLETİŞİM KONUSUNDA FATİH TERİM 1 NUMARADIR

"Beni en çok etkileyen hocaların başında Lucescu geliyor. Benimle çok ilgileniyordu. Fatih hocanın da yeri başka. Fatih hoca bizlere bir baba gibi yaklaşıyordu. İletişim konusunda 1 numara Fatih Terim'dir."

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

"Futbolu bırakmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Gayet zindeyim. Yönetim sözleşme uzatmak istemezse saygı durarım. Futbolcu kendine iyi baktığı sürece yaşın önemi yok. Kendimi iyi hissediyorum ve oynamaya devam etmek istiyorum. Galatasaray istemezse oynayacağım başka takıma giderim. En az 2 sene, belki daha fazla oynayabilirim. Yaş önemli değil. Futbol benim için ekmek gibi, su gibi. Bıraktıktan sonra da teknik direktörlük yapabilirim."