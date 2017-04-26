Sabri Sarıoğlu kaza yaptı

Galatasaray'ın uzun yıllardır formasını giyen Sabri Sarıoğlu, aracıyla trafikte giderken talihsiz bir kazaya karıştı.

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Çarşamba günü aracıyla trafikte giderken talihsizlik yaşadı. Trafik kazası yapan Sabri Sarıoğlu, kazayı yara almadan atlattı.

ARAÇ ÖNEMLİ DEĞİL

Show TV'nin haberine göre Sabri Sarıoğlu kamyonu görmedi ve şanssız bir kaza yaşadı. Kazanın ardından iki taraf zabıt tuttu.

Kamyon şoförü kaza sonrasında "Sabri reisimin değeri önemli, aracın değeri önemli değil" açıklamasını yaptı.