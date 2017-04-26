Ensonhaber.com'a dön

Sabri Sarıoğlu kaza yaptı

Sabri Sarıoğlu trafikte seyir halindeyken kamyonla çarpıştı. Şoförün kaza sonrası söylediği sözler ise tecrübeli futbolcuyu güldürdü.

Sabri Sarıoğlu kaza yaptı
Yorum Yap

Galatasaray'ın uzun yıllardır formasını giyen Sabri Sarıoğlu, aracıyla trafikte giderken talihsiz bir kazaya karıştı.

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Çarşamba günü aracıyla trafikte giderken talihsizlik yaşadı. Trafik kazası yapan Sabri Sarıoğlu, kazayı yara almadan atlattı.

ARAÇ ÖNEMLİ DEĞİL

Show TV'nin haberine göre Sabri Sarıoğlu kamyonu görmedi ve şanssız bir kaza yaşadı. Kazanın ardından iki taraf zabıt tuttu.

Kamyon şoförü kaza sonrasında "Sabri reisimin değeri önemli, aracın değeri önemli değil" açıklamasını yaptı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM