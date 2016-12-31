Sabri Sarıoğlu: Liderlik koltuğuna oturacağız

Galatasaray'ın emektar oyuncusu Sabri Sarıoğlu ligin 2. yarısında gösterecekleri performansla zirveyi ele geçireceklerini söyledi.

ŞAMPİYONLUK POTASINDAYIZ

Sarı-kırmızı futbolcu "Ligin ilk devresinde inişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Lige iyi başlamamıza rağmen sonradan bir çöküş dönemi oldu. Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında aldığımız yenilgiler bizi biraz geriye düşürdü. Ancak hala şampiyonluk potası içindeyiz. Bu çok önemli bir unsur. İlk yarıda kaybettiğimiz puanları 2. devre telafi edeceğiz" ifadesini kullandı.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURACAĞIZ

Ligin 2. yarısında fikstür avantajına sahip olduklarını dile getiren Sabri Sarıoğlu, "Beşiktaş ve F.Bahçe ile iç sahada karşılaşacağız. Başakşehir ile deplasmanda oynayacağız. 2. devrenin daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Sürpriz sonuçlar yaşanabilir. 2. yarıya iyi başlayarak alacağımız seri galibiyetlerle en kısa zamanda liderlik koltuğuna oturacağımıza eminim" dedi.