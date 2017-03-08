Sabri Sarıoğlu nargile kafe açıyor

Sağlığa zararlı tütün ve tütün ürünlerine karşı son yıllarda başlatılan kampanyalara ve yürürlüğe giren yasaklara rağmen ünlü futbolcunun nargile kafe açmak istemesi ise şaşırtıcıydı...

Profesyonel futbol yaşamı boyunca sağlıklı beslenen ve tütün içeren maddelerden kariyeri için uzak duran Sabri Sarıoğlu, yapacağı 'sağlıksız yatırım' konusunda en büyük desteği ise eşi Yağmur Hanım'dan aldı... Bu arada Mesut Özil, Caner Erkin ve Burak Yılmaz gibi birçok yıldız futbolcu da nargile kafelerin müdavimi!