Sabri Sarıoğlu: Sevdamızdan vazgeçmedik

Nişantaşı'ndaki Vali Konağı Caddesi'nde yer alan mağazanın açılışına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı oyunculardan Fernando Muslera, Maicon Pereira, Mariano Ferreira ve Ryan Donk'un yanı sıra eski sarı-kırmızılı futbolculardan Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal, Ergün Pembe ve Necati Ateş katıldı.

Açılışta açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Sabri Sarıoğlu'na ticari hayatında da başarılar diledi. Özbek, Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray'a uzun yıllar emek verdiğini aktararak, "Sabri, Galatasaray'a 21 yıl hizmet vermiş bir arkadaşımız. Bu açılışta yalnız bırakmak istemedim. Kendisine futbol hayatında olduğu gibi ticaret hayatında da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Dursun Özbek ile ilk kez bir araya geldiğinin belirtilmesi üzerine Sabri Sarıoğlu, "Futbol bu sonuçta. Ayrılıklar da var. Herkesin bir geleceği var. Ayrıldık diye sevdamızdan vazgeçmiş değiliz. Başkanıma geldiği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.