Sabri Sarıoğlu: Sözleşmemi uzatmazlarsa futbolu bırakırım

Yine bir yaz dönemi ve yine “Ne olacak Sabri’nin durumu? sorusu...

Galatasaray Kulübü’nün 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararı merakla beklenirken, bu konuda teknik direktör Igor Tudor’un vereceği rapora göre hareket edilecek.

Ancak Sabri Sarıoğlu kararını verdi bile: “Ya Galatasaray, ya hiç...”

Tecrübeli oyuncu, 1999’da altyapısına girdiği ve 2002-2003 sezonunda profesyonel olduğu Galatasaray’dan kopmak istemiyor. Sabri kendisiyle devam edilmemesi halinde futbola veda edecek.

DEVAM ETMEYECEKLERSE FUTBOLU BIRAKIRIM

Milliyet'in haberine göre; 2 ay sonra 33 yaşına girecek olan tecrübeli futbolcu, “Galatasaray’da Sabri oldum. Burada profesyonel oldum ve bütün kariyerimi bu formayla geçirdim. Benim için artık para ikinci planda. Kulübüm benimle devam etmeyecekse futbolu bırakırım. Her şey para değil. Galatasaraylı Sabri olarak anılmak ve öyle bırakmak isterim” dedi.

Sarı-kırmızılılar ile geride bıraktığımız sezon 1 milyon 250 bin euroya anlaşan Sabri’nin, gerekirse bu rakamın altında bir ücrete devam etmek istediği bildirildi.

Öte yandan Sabri ile Tudor arasında geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldığı belirlendi. Hırvat teknik adamın tecrübeli futbolcuya, “Sen iyi bir profesyonelsin. Oynamadığın dönemde bile küsmedin ve çalışmalarına devam ettin” dediği buna karşılık tecrübeli futbolcunun da “Vereceğiniz her türlü karara saygılıyım” yanıtını verdiği bildirildi.

2 GOL 1 ASİST

Sabri Sarıoğlu bu sezon 32 resmi maça çıktı. Sabri, ligde 26 maça çıkarken, 6 da Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı. Tecrübeli sağ bek 2 gol 1 asistle oynadı.