Sabri Sarıoğlu'dan vole

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasına Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklara tam gaz devam ediyor.

Bu sabah yapılan antrenmanda futbolcular aralarında ayak tenisi oynadı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı antrenmanda Sabri Sarıoğlu'nun volesi dikkatlerden kaçmadı.

TUDOR ANTRENMANA ÖNEM VERİYOR

Gelecek sezon yapılanmasını şimdiden kafasında planlayan Tudor, oyuncularının antrenman performanslarına çok dikkat ediyor.

Bu yüzden takımda kalmak ve sürekli forma şansı bularak formunda düşüş yaşamak istemeyen futbolcular çalışmalara önem veriyor.

SABRİ FORMAYI KAPTIRMAK İSTEMİYOR

Bu oyuncular arasında 15 senedir sarı-kırmızılı formayı terleten Sabri Sarıoğlu da var.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sabri, seneye de takımda kalmak için ekstra performans sergiliyor.