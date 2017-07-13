Sabri Sarıoğlu'nu isteyen takımlar

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Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu'nun futbol hayatını nerede sürdüreceği belirsizliğini koruyor.

Şu an tatilde olan tecrübeli futbolcuyu isteyen iki kulüp var.

KAYSERİSPOR VE GÖZTEPE İSTİYOR

Kralspor'un edindiği bilgiye göre; Kayserispor ve Göztepe'nin Sabri'yi transfer etmek istediği, 33 yaşındaki futbolcunun henüz kararını vermediği öğrenildi.

EŞİ KAYSERİ'YE GİTMEK İSTEMİYOR

Sabri'nin Kayserispor'a sıcak baktığı ancak Yağmur Sarıoğlu'nun Kayseri'de yaşamak istemediği, yönetimin eşini ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Yağmur Sarıoğlu'nun fikrini değiştirmesi durumunda Sabri'nin birkaç gün içerisinde Kayserispor'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.