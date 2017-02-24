Sabri: Tek yürek olup Beşiktaş'ı yeneceğiz

Galatasaray'ın her daim tartışılan futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Beşiktaş ile oynayacakları derbiyi kazanmak istediklerini söyledi.

Sabri Sarıoğlu'nun kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar şöyle;

"Geçen hafta Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda hoca değişikliğine gidildi. Yeni hocamızla ilk maçımıza Rize karşısında çıktık. İlk yarısını çok iyi oynadık. İstemediğimiz bir puan kaybettik. Beşiktaş puan olarak önde ve lider durumda. Biz şampiyonluk yarışını hiçbir zaman bırakmayacağız. Bunun için de kendi sahamızda seyircimizle bu maçı kazanmak istiyoruz."





'ŞU AN HER ŞEY İYİ GİDİYOR'

"Hocamızın verdiği görevleri antrenmanlarda çalışıyoruz. Bizim için önemli bir maç. Puan farkını azaltıp liderlik için Beşiktaş'ı yakalamamız lazım. Antrenmanda yaptığımız tempolu çalışmaları hocamız kime görev verirse sahada en iyi şekilde sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bize büyük destek vereceğine inanıyoruz. Onların yardımlarıyla bu maçı kazanacağız. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hepimiz tek yürek olup Beşiktaş maçında galibiyet alacağız."