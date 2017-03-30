Sabri'nin yerine Tosic alınacak

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, sağ bek bölgesi için CSKA Moskova formasını giyen Zoran Tosic'i düşünüyor.

SEZON SONU SERBEST KALACAK

Tudor'un gözdeleri arasında yer alan 29 yaşındaki Sırp futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi mali açıdan çok cazip hale getiriyor.

Aynı zamanda sol kanatta da oynayabilen Zoran Tosic istikrarı ile dikkatleri çekiyor. Tecrübeli yıldız bu sezon 22 resmi maçta 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

2009 yılında Partizan'dan çok büyük umutlarla Manchester United'a transfer olan Tosic, Ada'da tutunamadı ve ardından sırasıyla Köln ve CSKA'ya kiralandı.

Öte yandan yönetim, Sırp yıldıza alternatif olarak Hagi'nin takımı Viitorul'da oynayan Romario Benzar'ı düşünüyor. Rumen futbolcu 25 yaşında.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

Galatasaray altyapısından yetişen ve yaklaşık olarak 15 yıldır A Takım'da oynayan Sabri Sarıoğlu, sağ beke yapılan birçok transfere rağmen kadrodaki yerini hiç kaybetmedi.

Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray A Takımı'na çıktığı 2002/2003 sezonundan beri sarı-kırmızılı kulüp sağ beke şu isimleri transfer etti; Cihan Haspolatlı, Cesar Prates, Serkan Kurtuluş, Emmanuel Eboue, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes, Cavanda.