Galatasaray'dan ayrılan Sabri'ye talip çıktı

Kayserispor başkanı Erol Bedir, beINSports canlı yayınında Sabri Sarıoğlu'na kapılarının açık olduğunu söyledi.

UMUT BULUT ARACI OLDU

Erol Bedir, Galatasaray'ın Sabri ile yollarını ayırmasının ardından oyuncuyla temasa geçtiklerini belirterek; "Galatasaray Sabri ile sözleşme uzatmayacaklarını açıklayınca kaptanımız Umut Bulut aracılığıyla hem kendisine geçmiş olsun diledik hem de futbola devam etmek isterse kapılarımızın açık olduğunu ilettik. Sabri de bu teklifimizden mutlu olduğunu söyledi ancak henüz bir transfer görüşmesi yapmadık" dedi.