Sabri'nin tek rakibi Zanetti

Galatasaray'da yaptıkları-yapamadıkları başta olmak üzere her hareketi olay olan Sabri Sarıoğlu bir rekora koşuyor.

2002 yılında Fatih Terim yönetiminde ilk kez Galatasaray A Takımı ile boy gösteren Sabri, o günden bugüne kadar tam 14 teknik adam ile çalıştı.

BİRÇOK İSMİ KESTİ

Galatasaray taraftarının beğenisi bir türlü kazanamayan Sabri Sarığlu buna rağmen kendi mevkiisine transfer edilen oyuncuların hemen hemen hepsinden formayı almayı başardı. Ünal Aysal döneminde bir ara kadro dışı kalmasına rağmen Dursun Özbek yönetiminin gelişiyle yeniden takıma dönen Sabri, Tudor'un gelişiyle 15. teknik direktörle çalışmış olacak.

TEK RAKİBİ ZANETTİ

Sabri Sarıoğlu'nun Avruapa futbolundaki rakibi ise 19 yıllık futbol kariyerine 17 teknik adam sığdıran Inter'in efsane isimlerinden Javier Zanetti oldu.