Sadettin Saran TFF başkanlığına aday oluyor

Yıldırım Demirören yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'nun ocak ayında olağanüstü kongreye gideceği konuşuluyor. Başkanlık koltuğu için ise Sadettin Saran'ın adı konuşuluyor.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçeli eski yönetici başarılı iş adamlığı kadar, sporun sürekli içinde olması ile de biliniyor. Önümüzdeki hafta içinde Ankara ve Kırıkkale’de kendi imkanları ile yaptırdığı 19’ncu spor kompleksinin açılışını yapacak olan Saran, daha sonra da Başkent'te bu yönde bir dizi özel görüşmelerde bulunacak. Saran’ın başkanlık sürecinde bazı yayın haklarını farklı gruplara devretmesi de gündemde.

Saran, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da güçlü lobiye sahip. Tam 5 yabancı dil bilen ve Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleri ile sıkı ilişkiler içinde bulunan Saran’ın 2024 finalleri için Almanya ile girilen yarışta çok etkili olabileceği konuşuluyor.

SADETTİN SARAN DOĞRULADI

Federasyon başkanlığı konusunda yaşanan bu gelişmeleri doğrulayan Saran, “Türk sporunun yıllardır içindeyim. Federasyon başkanlığı konusunda mevcut şartlar oluştuğunda ülke futbolu adına elimi taşın altına koyarım. Hizmet adına ne gerekiyorsa yaparım” dedi.