Sahada kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

Nijerya futbolu sahalardan gelen ölüm haberiyle sarsıldı.

Nijeryalı milli futbolcu Kingsley Obiekwu'nun kardeşi olan, kendisi de bir futbolcu olan Henry Obiekwu maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ, YERE YIĞILDI

Enugu kentindeki hazırlık maçında görgü tanıklarının ifadesine göre Samba FC forması giyen oyuncu, göğsünde ağrılar hissettiğini belirterek oyundan çıkmak istedi.

Ardından yere düştü ve kalkamadı. Derhal hastaneye kaldırılan talihsiz futbolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.