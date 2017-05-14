Spor Toto 3. Lig'in yükselme maçında Sakaryaspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mcüadeleyi Sakaryaspor, 120 dakika sonucunda 2-1 kazandı.
SAKARYA UZATMALARDA GÜLDÜ
Normal süresi 0-0 biten maçta öne geçen taraf, 93. dakikada Serhat Baştan'ın golüyle Diyarbekirspor oldu. Sakaryaspor, 105. dakikada Coşkun Yılmaz ile eşitliği sağladı. Diyarbekirspor, 107. dakikada Fahrettin Bıyıklı'nın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı.
Sakaryaspor, 112. dakikada Coşkun Yılmaz'ın ikinci golüyle kazandı. Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, 2. Lig'e yükseldi. Diyarbekirspor ise Spor Toto 3. Lig'de kaldı.