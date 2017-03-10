Sakaryaspor seriye bağladı

Fenerbahçeli Lens'i transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın, Tolgay Arslan'a talip olan Sunderland ile takas konusunda anlaştığı öğrenildi.

Alanyaspor maçı için Alanya'ya giden ve 1 kişi tarafından karşılanan Fenerbahçe'de Mehmet Topal, gittiği otelde sözlü saldırıya uğradı.

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Olympiakos hocasının hayran kaldığı Beşiktaşlı

Atiba'nın mükemmel bir futbolcu olduğunu söyleyen Vasilis Vouzas, "Onun gibi biriyle çalışmayı çok isterdim" dedi.