Sakaryaspor seriye bağladı

Spor Toto 3. Lig 3. Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor, Sakarya Atatürk Stadı'nda kümede kalma savaşı veren Denizli Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı.
YENİ HOCAYLA 5. GALİBİYET
Tuncay Şanlı'nın takımdan ayrılmasının ardından takımın başına geçen Osman Özdemir yönetiminde art arda 5. maçının kazanan Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller 2. dakikada Ferhat Yazgan, 13 ve 38. dakikalarda Coşkun Yılmaz ve 74. dakikada penaltıdan Erçağ Evirgen'dan geldi.
Ligde kazanamama serisi 14 maça çıkan deplasman ekibinin tek golünü ise 35. dakikada Serkan Şirin kaydetti.