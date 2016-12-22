Sakatlanan yardımcı hakem sedyeyle kenara alındı

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında, mücadelenin yardımcı hakemi Arkın Akgöl sakatlık geçirdi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta futbol sahalarında alışık olmadığımız bir sahne yaşandı.

YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI

TT Arena'da oynanan Galatasaray-Tuzlaspor maçının yardımcı hakemi Arkın Akgöl 24. dakikada sakatlandı.

Karşılaşmada sakatlanan hakem Arkın Akgöl'ün adalesinde yırtık olduğu belirtildi.

Arkın Akgöl'ün sakatlığı sonrası oyun uzun süre dururken maçın hakemi Volkan Bayarslan ilk yarının sonuna 6 dakika uzatma ekledi.

SEDYEYLE KENARA ALINDI

Koşarken adale sakatlığı yaşadığı belirtilen yan hakem sedye ile oyun alanı dışına taşınırken yerine 4. hakem Serkan Akgün dahil oldu.

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