Salih Dursun: Deniz Ateş Bitnel'den özür dilerim

Antalyaspor, Galatasaray’dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Salih Dursun ile resmi sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel’e kırmızı kart göstermesiyle ilgili konuşan Dursun, Deniz Ateş Bitnel ve bütün hakemlerden özür dilediğini söyledi.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Salih Dursun, “Geçmişte Trabzonspor’da yaşadığım durumu herkes biliyor. Olayın benim için bir anda geliştiğini, nasıl olacağını düşünmeden yaptığım bir durumdu. Yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorum. Trabzonspor kulübü bana destek oldu, ancak yaptığım hareket doğru değildi. Yanlış bir hamleydi. Aniden gelişen acemice ve nasıl olduğunu anlayamayarak yaptığım bir şeydi. Böyle bir şey olabileceğini bileydim zaten yapmazdım. Hakem açısından çok düşünerek yapmadığım bir hareket olduğu için hakemden özür dilerim. Maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel’den özür dilerim. Yaptığım hareket hakeme karşı algılandı, aslında orada basit bir acemilik vardı. Bütün hakemlerden de özür dilerim. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Hiçbir zaman mutluyum diyebileceğim bir durum olmadı. Bizde hata yapıyoruz. Bilseydim bu konunun bu kadar uzayacağını orada o hareketi yapmazdım” ifadelerini kullandı.