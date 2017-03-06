Salih Uçan: Ben 10 numara oynayamam

Roma'da 2 sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen genç futbolcu Salih Uçan, Fenerbahçe Gazetesi'nin 159. sayısına röportaj verdi.

Yetenekli oyuncu kendisinin 10 numara pozisyonundan ziyade 8 numara pozisyonunda daha verimli olduğunu belirtti.

BEN 10 NUMARA OYNAMAM

Salih "Fenerbahçe taraftarları 10 numarayı her zaman çok seviyor ve sen kendini bu pozisyon için yeterli görüyor musun? Yani Salih Uçan 10 numara mıdır?" sorusuna "Yani şöyle söyleyeyim, insanların gözünde 10 numara şudur; 10 numara çalım atar, topu çatala vurur, çok güzel asistler yapar genel olarak 10 numara karakteri budur. Aslında 10 numara mücadele etmeyi sevmez ama benim karakterim 10 numara değil. Ben kendi karakterimi söyleyeyim; gol atacağım, asist yapacağım ama gidip de kendi ceza sahamızda 18’in üzerinde topuda çıkaracağım. Bu karakter 8 numara karakteridir. Benim kendi düşüncem ben iki ceza sahası oyuncusuyum.” şeklinde cevap verdi.

REKABET İŞİN TUZU BİBERİ

Takım içerisindeki rekabete de değinen Salih "Rekabet, bu işin tuzu biberi. Rekabetin olmadığı yerde zaten çok fazla başarıda olmaz. Çünkü, sen benden alacaksın formayı, ben senden almak için savaşacağım. Bunu bildiğin için sahada kendini daha çok ispatlamaya çalışacaksın. Senin formanı başka bir arkadaş zorlayacak dolayısıyla her zaman hazır olduğunu göstereceksin buda takıma yansır zaten." şeklinde konuştu.