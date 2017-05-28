Ensonhaber.com'a dön

Salih Uçan kötü performansını takıma bağladı

Fenerbahçe'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Salih Uçan, maç sonrası kötü performansın sebebini açıkladı.

Yorum Yap

Salih Uçan kötü performansını takıma bağladı

Fenerbahçe'de beklentileri karşılamayan Salih Uçan, 1-1 sona eren Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SORUN TAKIMDA DEDİ

Salih Uçan; "Biz takım olarak değerlendirilmeliyiz. Şampiyonluğa oynasaydık Beşiktaş gibi bütün oyuncular değerlenirdi. Takım olarak bütün oyuncular etkilendi, bu sene böyle oldu." dedi.

Takımın genel performansından olumsuz etkilendiklerini vurgulayan genç oyuncu; "Biz takım olarak değerlendirilmeliyiz. Şampiyonluğa oynasaydık Beşiktaş gibi bütün oyuncular değerlenirdi. Takım olarak bütün oyuncular etkilendi, bu sene böyle oldu. İnşallah seneye takım olarak daha düzgün olacak" şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM