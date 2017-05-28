Salih Uçan kötü performansını takıma bağladı

Fenerbahçe'de beklentileri karşılamayan Salih Uçan, 1-1 sona eren Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SORUN TAKIMDA DEDİ

Salih Uçan; "Biz takım olarak değerlendirilmeliyiz. Şampiyonluğa oynasaydık Beşiktaş gibi bütün oyuncular değerlenirdi. Takım olarak bütün oyuncular etkilendi, bu sene böyle oldu." dedi.

Takımın genel performansından olumsuz etkilendiklerini vurgulayan genç oyuncu; "Biz takım olarak değerlendirilmeliyiz. Şampiyonluğa oynasaydık Beşiktaş gibi bütün oyuncular değerlenirdi. Takım olarak bütün oyuncular etkilendi, bu sene böyle oldu. İnşallah seneye takım olarak daha düzgün olacak" şeklinde konuştu.