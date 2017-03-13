Samet Aybaba: Demirören bana FETÖ'cü iftirası attı

Teknik Direktör Samet Aybaba, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) bir basın toplantısı düzenledi.

FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla çalışma hayatının engellendiğini belirten Ayababa, bu iddiaları ortaya atan kişinin de TFF Başkanı Yıldırım Demirören olduğunu belirtti.

“YILDIRIM DEMİRÖREN BENİ FETÖ ÜYELİĞİYLE SUÇLADI”

Gelinen süreçte haksız bir şekilde terör örgütü üyeliğiyle suçlandığını söyleyen Samet Aybaba, “Futbolun içinde kaldık hep. Futboldan saygı bekledik. Bazen de eleştirildik. Ama her zaman futbolu konuştuk. Fakat şimdi terör örgütü üyesiymişim gibi gösteriliyor. Aytemiz Alanyaspor’un teklifi üzerine Alanya’ya gittim. Neredeyse anlaşmaya varmak üzereydik. O sırada kulüp başkanı dışarı çıkıp geldikten sonra bana ‘Yıldırım Demirören ile aranda bir şey var mı?’ diye sordu. Ben de zamanında medya üzerinden bir polemiğimiz olmuştu dedim. Başkan, biz yönetim kurulunu toplayıp kararı vereceğiz diyerek toplantımızı sonlandırdı. Daha sonra beni yönetim kurulundan bir arkadaş arayıp, ‘Hocam biz sizinle çalışmayı istiyorduk fakat bir problem oldu. Bu yüzden çalışamayacağız’ diyerek telefonu kapadı.'' dedi.





TANJU ÇOLAK BENİ ARAYIP SÖYLEDİ

Aybaba, ''Az bir süre sonra beni Tanju Çolak arayarak, ‘Alanya ile niye anlaşamadığını biliyor musun?’ dedi. Kulüp başkanı Tanju Çolak’ı aramış, ‘Yıldırım Demirören’i aradım. O da bana elimde FETÖ listesi var. Samet hoca da bu listede. Onunla çalışmayın’ demiş. Bizi terör örgütü üyesi gibi gösteren ve çalışmamızı engelleyen Yıldırım Demirören’dir. Eğer ellerinde liste varsa açıklasınlar. Yoksa da kendilerini istifaya davet ediyorum. Savcıları da göreve davet ediyorum. Futbolun nerelere geldiğini görüyoruz. Bu süreçte bir şeyler yapmış arkadaşlar varsa da daha doğru kişilerle paylaşılır. Daha önce de başka kulüplerle görüştük. Yine anlaşma aşamasına varmak üzereyken bozuldu. Neler olduğunu bilen yok” diye konuştu.





“TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SUÇ İŞLİYOR”

Samet Aybaba’nın avukatı Dursun Küçük ise, “Temsilen tarafsız olması gereken kişilerin ellerinde liste varsa Cumhuriyet Savcılığı ile paylaşılması gerekir. Kimse baskı altında bırakılmamalıdır. Hocamızın çalışma hürriyeti engellenmektedir. Hocamıza karşı hakaret ve iftira suçu işlenmektedir. Bizler de hukuki süreci başlatacağız. Samet Aybaba, saygın bir teknik adam olarak asılsız bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştır. Eğer TFF’nin elinde böyle bir belge varsa suç işliyorlar. Çünkü ellerinde bir belge var ve hukuk ile paylaşılmıyorsa bu suçtur” ifadelerini kullandı.