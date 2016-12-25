Samir Nasri: Sevilla'ya kadınlar ve yemekler için geldim

Samir Nasri, Sevilla'ya kadınlarının ve yemeklerinin güzel olduğunu duyunca transfer olduğunu söyledi.

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Samir Nasri: Sevilla'ya kadınlar ve yemekler için geldim

Manchester City'den Sevilla'ya transfer olan Samir Nasri, kadınları ve yemekleri için Sevilla'yı tercih ettiğini açıkladı. Football Club'a röportaj veren Fransız futbolcu, Guardiola'nın kendisini Manchester City'de tutmak istediğini ancak değişikliğe ihtiyacı olduğu için transfer olduğunu söyledi.

KADINLAR VE YEMEKLER YETERLİ

Sevilla'ya gelmeden önce City'deki İspanyol takım arkadaşları ile konuştuğunu belirten Nasri ''Onlara Sevilla'nın nasıl bir şehir olduğunu sordum. Hepsi harika olduğunu söyledi. Çok iyi yemekler, çok güzel kadınlar olduğunu söylediler. Benim de duymaya ihtiyacım olan şeyler bunlardı. Benim için harikaydı...'' dedi.

Samir Nasri'nin adı sezon başı transfer söylentilerinde Beşiktaş ile de anılıyordu. Nasri, bu sezon Sevilla ile 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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