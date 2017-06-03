Şampiyon Beşiktaş son kez sahaya çıkıyor

Şampiyon son kez sahaya çıkıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun 34. ve son haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek.
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Tolga
Beck
Atınç
Mitrovic
Caner
Gökhan İnler
Necip
Tolgay
Babel
Ömer
Demba Ba
Osmanlıspor
Ahmet
Ramazan
Muhammed
Numan
Szukala
Luiz Carlos
Ndiaye
Maher
Regattin
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