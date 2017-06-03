Şampiyon Beşiktaş son kez sahaya çıkıyor

Konyaspor ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, yarım kalan işlerini tamamlamak için Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi.

Aboubakar'ın bonservisinin yüzde 60'lık kısmının sahibi olan Lorient Kulübü, golcü futbolcunun bir sezon daha kiralanmasına izin vermedi.

Fikret Orman, sigarayı bırakmasını tavsiye eden Hakan Çelik'e "Bir gün Beşiktaş'ı yönetirseniz görürüm sizi" demesi izleyenleri güldürdü.

Beşiktaş camiasının 2011'deki Şike Davası'nın arkasından koşmadığını söyleyen Aziz Yıldırım, "Bu nasıl Süleyman Seba duruşu" dedi.

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamayı yineledi ve başkan adayı olduğunu söyledi.

1 Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik ama onların derdi başka" dedi.

2 Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı Beşiktaş'ın 1959'dan önce kazandığı 2 şampiyonluğun sayılması sayesinde 3. yıldızı takması Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

3 Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum Şampiyon Beşiktaş'ın Senegalli golcüsü Demba Ba, "Maç günleri nasıl oruç tutuyorsun" sorusuna "İman gücüyle" şeklinde cevap verdi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi kabul etti Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

5 Şenol Güneş su içtiği için pişman oldu - İZLE Mide rahatsızlığı nedeniyle oruç tutamadığını söyleyen Şenol Güneş, "Karşınızda su içtim içmemem gerekiyordu" dedi.

6 Muharrem Usta: Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescillendi Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe derbisi öncesi canlı yayında sarı-lacivertlilerin şike yaptığını söyledi.

7 Türk Telekom Arena'nın adı değişti Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Arena’nın adının "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu" olarak değiştirildiğini açıkladı.

8 Leipzig'in Bruma için ödeyeceği para belli oldu Galatasaray yönetimi, Leipzig Kulübü'nün Bruma için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi kabul etti.

9 Fikret Orman'dan mangal esprisi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mangala transferi sorulunca esprili bir yanıt verdi.