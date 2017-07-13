Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda gecenin sonuçları

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Şenol Güneş: Burak ve Volkan'a olumlu bakarım

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Sofiane Feghouli'nin en şık hareketleri

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Beşiktaş antrenman maçı yaptı

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F.Bahçe'nin istediği Niang'ın en şık hareketleri

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Beşiktaş yönetimi, Lyon'un Marcelo için yaptığı 8.5 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Marcelo Lyon'a transfer oldu

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Milan forması giyen M'Baye Niang ile anlaşmaya vardığını yazdı.

Fenerbahçe Milanlı Niang'ı transfer ediyor

Dursun Özbek'le bir görüşme gerçekleştiren Tudor, Sneijder'in takıma giremeyeceğini söyledi.

Tudor: Sneijder bu takımda oynayamaz

Anadolu Efesli Cedi Osman, NBA'den Cleveland Cavaliers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, genç yıldızın Türkiye'de tek bir takımda oynayacağını söyleyerek F.Bahçe'yi işaret etti.

Emre Mor'un menajeri: Türkiye'de gideceği tek takım var

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes'in satılması sonrası yapılan eleştirilere Instagram'dan karşılık verdi.

1 Volkan Demirel'den Galatasaray için alaycı açıklama Fenerbahçe'nin futbolcuları için düzenlediği imza töreninde konuşan Volkan Demirel, Muslera ile ilgili açıklamada bulundu.

2 Talisca geri dönüyor Ülkesi Brezilya'da bulunan Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden geri döneceğini açıkladı.

3 Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

4 Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları Süper Lig takımları yeni sezon için hazırlıklarına başlarken Fenerbahçe'nin de yeni sezon giyeceği formalar sızdı.

5 Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı Şenol Güneş, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu birçok futbolcunun adını vererek onlarla çalışabileceğini söyledi.

6 Beşiktaş'ın şampiyonluk balosu Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğu, Rahmi Koç ve Mübariz Mansimov gibi isimlerin de katıldığı baloda kutlandı.

7 Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

8 Fenerbahçe'de 2 yolcu var Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın, Stoch ve Aatif'ı takımda düşünmediği öğrenildi.

9 Feghouli Galatasaray'a imza atıyor Galatasaray'ın Feghouli için kulübü West Ham United ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.