Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda gecenin sonuçları

Olympiakos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı. 88. dakika oyuna giren Nijeryalı forvet oyuncusu, 90+1'inci dakika fileleri havalandırdı. Olympiakos, bu golle Partizan deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus): 1-0
AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-2
FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-2
Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3