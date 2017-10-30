Ensonhaber.com'a dön

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın ve Çarşamba günü oynanacak.

Yorum Yap

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor

Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 4. maçında, çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN

22.45 Manchester United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)
22.45 Basel (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)
22.45 Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya)
22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Anderlecht (Belçika)
22.45 Roma (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)
22.45 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya)
22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)

1 KASIM ÇARŞAMBA

20.00 Beşiktaş - Monaco (Fransa)
22.45 Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya)
22.45 Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya)
22.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
22.45 Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
22.45 Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya)
22.45 Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM