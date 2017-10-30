Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor

Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın küfür ettiği kameralara yansıdı.

Trabzonspor'un evinde Galatasaray'ı 2-1 devirdiği maçın ardından Rıza Çalımbay, "Galatasaray çok iyi oyunculardan kurulu bir takım" dedi.

Trabzonsporlu bir taraftar, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından tribünde amuda kalkarak dans etti.

Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan ile Feghouli'nin kavgası soyunma odası koridorlarında da devam etti.

Olcay Şahan ile Feghouli'yi içeride de zor tuttular

Cenk Ergün'den Aykut Kocaman'a: Bildiği bir şeyler varmış

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un oyun tarzı için "Futboldan uzaklar" yorumunu yapan Tudor'u sert bir dille eleştirdi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Cenk Tosun için bir İngiliz kulübünün 20 milyon euro teklif ettiğini söyledi.

Cenk Tosun için 20 milyon euroluk teklif

1 Olcay Şahan ile Feghouli'yi içeride de zor tuttular Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan ile Feghouli'nin kavgası soyunma odası koridorlarında da devam etti.

2 Joshua Takam'ı nakavt etti 80 bin kişi hakeme yüklendi Anthony Joshua ve Carlos Takam, Galler'in Cardiff şehrinde unvan maçına çıktı. Hakem kararına salondaki 80 bin kişiden tepki geldi.

3 Trabzonsporlu taraftarın galibiyet sevinci Trabzonsporlu bir taraftar, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından tribünde amuda kalkarak dans etti.

4 Cenk Ergün'den Aykut Kocaman'a: Bildiği bir şeyler varmış Cenk Ergün, derbi öncesi Galatasaray'ın ilerleyen haftalarda puan kaybedeceğini söyleyen Aykut Kocaman hakkında açıklamalarda bulundu.

5 Cenk Tosun için 20 milyon euroluk teklif Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Cenk Tosun için bir İngiliz kulübünün 20 milyon euro teklif ettiğini söyledi.

6 Aykut Kocaman'ın tahmini tuttu G.Saray-F.Bahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı takımın zorlu maçlarda puan kaybedeceğini söyleyen Aykut Kocaman'ın bu öngörüsü doğru çıktı.

7 Medel: Şenol Güneş bizi yanlış anladı Şenol Güneş'in "Oyuna girmek için istekli davranmadı" dediği Gary Medel, "Yanlış anlaşıldık. Herkesten özür dileriz" dedi.

8 Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'a saygısızlık yapma Tudor Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un oyun tarzı için "Futboldan uzaklar" yorumunu yapan Tudor'u sert bir dille eleştirdi.

9 Fenerbahçe-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.