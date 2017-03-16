Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlanırken çeyrek finale yükselen 8 takım da netleşti.
Çeyrek finale çıkan takımlar ise şöyle:
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern Münih
Borussia Dortmund
Juventus
Leicester City
Monaco
Real Madrid
KURALAR CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri 17 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde belli olacak.
Seri başı takımın olmayacağı kura çekiminin ardından eşleşmeler 11-12 Nisan ve 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacak.
8 takım yarı finale çıkmak için mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finali Galler'in Cardiff şehrinde oynanacak.