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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan iki maçla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlanırken çeyrek finale yükselen 8 takım da netleşti.

Çeyrek finale çıkan takımlar ise şöyle:

Atletico Madrid
Barcelona
Bayern Münih
Borussia Dortmund
Juventus
Leicester City
Monaco
Real Madrid

KURALAR CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri 17 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde belli olacak.

Seri başı takımın olmayacağı kura çekiminin ardından eşleşmeler 11-12 Nisan ve 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

8 takım yarı finale çıkmak için mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finali Galler'in Cardiff şehrinde oynanacak. 

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