Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İtalyan ekibi Juventus, Dragao Stadı'nda Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaştı.

Ev sahibi ekipte 27. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda iki takım da gol atamayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibine karşı etkili oynayan Juventus, oyuna sonradan dahil olan iki oyuncusunun golleriyle kazandı. Siyah-beyazlılar 72. dakikada Marko Pjaca ve 74. dakikada Dani Alves'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, Porto'yu 20 maç sonra sahasında yenen ilk takım oldu.

SEVİLLA 2-1 KAZANDI

Gecenin diğer karşılaşmasında İspanyol ekibi Sevilla, son İngiltere şampiyonu Leicester City'yi Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Sevilla, 14. dakikada Joaquin Correa ile penaltı atışından yararlanamasa da 25. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda da istediği oyunu sahaya yansıtan ev sahibi ekip, 62. dakikada Correa'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Leicester City, 73. dakikada golcüsü Jamie Vardy ile skoru 2-1'e getirdi. Vardy, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golüne imza attı, aynı zamanda 2017 yılında ilk kez fileleri havalandırdı.

Mücadelede başka gol olmayınca Sevilla maçı 2-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Porto ve Leicester City ile Sevilla arasındaki rövanş maçları, 14 Mart'ta oynanacak.