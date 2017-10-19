Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 maç oynandı. A, B, C ve D Grubu'nda oynanan mücadeleler arasında en dikkat çekici mücadele ise Chelsea - Roma mücadelesi oldu.

ROMA 2-0'DAN GELDİ, DİRENEMEDİ

Chelsea'nin maça hızlı başladığı mücadelede ilk gol 11. dakikada David Luiz'den geldi. Hızını kesmeyen Londra devi Eden Hazard ile 37. dakikada farkı ikiye çıkarttı. İlk yarı bitmeden bir gol de Roma'dan geldi. Maça ortak olan İtalyan ekibi, 40. dakikadaki Kolarov'un golüyle devre arasına moralli gitti.

İkinci yarıda ev sahibi Chelsa, Roma karşısında dona kaldı. 64. dakikada sahneye çıkarak eşitliği sağlayan Dzeko, 70. dakikada attığı ikinci golüyle takımını öne geçirdi.

Roma'nın peş peşe gelen golleri Stamford Bridge'in sessizliğe bürünmesine neden oldu ancak bu soğuk duş uzun sürmedi. Girdiği şoktan çabuk çıkan Chelsea 75'de Belçikalı yıldızı Hazard ile skoru eşitledi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 3-3 sona erdi.

A GRUBU

Benfica 0 - 1 Manchester United

CSKA Moskova 0 - 2 Basel

B GRUBU

Anderlecht 0 - 4 PSG

Bayern Münih 3 - 0 Celtic

C GRUBU

Qarabağ Ağdam 0 - 0 Atletico Madrid

Chelsea 3 - 3 Roma

D GRUBU

Barcelona 3 - 1 Olimpiyakos

Juventus 2 - 1 Sporting Lisbon