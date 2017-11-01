Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu akşam oynanan mücadelelerle başladı. Oynanan 8 maçın ardından bazı gruplarda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantileyen takımlar oldu.

QARABAĞ YİNE KAYBETMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e konuk olan Qarabağ, İspanya'dan 1 puanla dönmeyi başardı.

İspanyol devi ile oynadığı ilk maçta evinde 0-0 kalan Qarabağ, ikinci maçta da rakibine mağlup olmadı.

40. dakikada Michel Madera ile öne geçen Qarabağ, 56. dakikada Thomas'ın golüne engel olmadı.

A GRUBU

Basel 1 - 2 CSKA Moskova

Manchester City 2 - 0 Benfica

Manchester United gruptan çıkmayı garantiledi.

B GRUBU

Celtic 1 - 2 Bayern Münih

PSG 5 - 0 Anderlecht

PSG gruptan çıkmayı garantiledi.

C GRUBU

Atletico Madrid 1 - 1 Qarabağ Ağdam

Roma 3 - 0 Chelsea

D GRUBU

Qlimpiyakos 0 - 0 Barcelona

Sporting Lisbon 1 - 1 Juventus