Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu akşam oynanan mücadelelerle başladı. Oynanan 8 maçın ardından bazı gruplarda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantileyen takımlar oldu.
QARABAĞ YİNE KAYBETMEDİ
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e konuk olan Qarabağ, İspanya'dan 1 puanla dönmeyi başardı.
İspanyol devi ile oynadığı ilk maçta evinde 0-0 kalan Qarabağ, ikinci maçta da rakibine mağlup olmadı.
40. dakikada Michel Madera ile öne geçen Qarabağ, 56. dakikada Thomas'ın golüne engel olmadı.
A GRUBU
Basel 1 - 2 CSKA Moskova
Manchester City 2 - 0 Benfica
Manchester United gruptan çıkmayı garantiledi.
B GRUBU
Celtic 1 - 2 Bayern Münih
PSG 5 - 0 Anderlecht
PSG gruptan çıkmayı garantiledi.
C GRUBU
Atletico Madrid 1 - 1 Qarabağ Ağdam
Roma 3 - 0 Chelsea
D GRUBU
Qlimpiyakos 0 - 0 Barcelona
Sporting Lisbon 1 - 1 Juventus